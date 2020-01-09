https://static.news.ru/photo/fbf57cd4-336b-11ea-975b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Опубликована съёмка с места запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» в Чёрном море.

Боевую стрельбу провели два истребителя МиГ-31К, ракету выпустили по расположенной на полигоне цели. Российский президент Владимир Путин наблюдал за учениями Северного и Черноморского флотов с ракетного крейсера «Маршал Устинов», передаёт телеканал «Звезда».

Всего в учении приняли участие более 30 кораблей, подлодка Черноморского флота и более 40 летательных аппаратов ВКС России, в том числе истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М и бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95.

Как писал NEWS.ru ранее, Сухопутные войска РФ в 2020 году проведут 11 учений с иностранными военными.