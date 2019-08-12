https://static.news.ru/photo/9dd7a116-bd1b-11e9-999d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские танкисты установили три рекорда скорости на международных соревнованиях «Танковый биатлон». Это стало неожиданным сюрпризом не только для экипажей, но и для создателей боевых машин.

В ходе индивидуальной гонки танк Т-72Б3 достиг скорости в 78 км/ч, а в рамках эстафеты достижение было улучшено дважды. Сначала машину удалось разогнать до 80 км/ч, а вскоре до 82 км/ч, пишет « Российская газета ».

Результат участникам турнира казался настолько невозможным, что судейская бригада была вынуждена перепроверить результат, а впоследствии — зафиксировать рекорды.

Полуфинальная гонка завершилась победой российской команды. Танкисты преодолели трассу за 1 час 36 минут 31 секунду. Второе место заняли танкисты из Белоруссии с результатом 1 час 45 минут 31 секунда. На третьей позиции — монгольский экипаж, уложившийся в 1 час 58 минут 57 секунд.

Соревнования проходят на подмосковном полигоне Алабино в рамках V Армейских международных игр (АрМИ-2019). В финал «Танкового биатлона» вышли команды из России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана.

Ранее, как писал News.ru, российские военные на турнире побили рекорд 2017 года. Они прошли дистанцию соревнований за 18 минут 55 секунд, на 15 секунд улучшив свой предыдущий результат.