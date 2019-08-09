Лётчики Северного флота на истребителях Су-33 и МиГ-31БМ выполнили ракетные стрельбы на высоте более 5 тыс. метров над Баренцевым морем. В качестве мишеней использовались световые авиабомбы.
Лётчики-истребители Северного флота на самолётах МиГ-31БМ и Су-33 отработали стрельбу ракетами класса «воздух-воздух» по воздушным мишеням на полигоне Тимур над акваторией Баренцева моря, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе флота.
В стрельбах приняли участие 15 экипажей.
Как писал News.ru, Северный флот может получить наравне с военными округами статус отдельной военно-административной единицы России. Проект указа опубликован на портале проектов нормативных актов. Его авторы считают, что это позволит усовершенствовать решение оборонных задач на арктическом стратегическом направлении.