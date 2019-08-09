Фото: Pvo Info/vk.com

Минобороны впервые показало широкой публике, как работает гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Демонстрация его возможностей прошла на Армейских международных играх во время шоу «Авиадартс». Они проходят под Рязанью.

Видео с комплексом опубликовал телеканал «Звезда». В ходе авиашоу пара высотных истребителей МиГ-31К, вооружённых «Кинжалом», прикрывали штурмовую авиацию. А Су-25М били авиационными бомбами по батарее ЗРК условного противника. Гиперзвуковые «Кинжалы»...