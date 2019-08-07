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Кабинет министров РФ поддержал законопроект, предусматривающий содержание попавших в СИЗО беременных и матерей с детьми до трёх лет в отдельных камерах.

По данным ТАСС, правительство поставило условие — проект закона должен быть доработан. В частности, предмет правового регулирования должен быть отражён в его наименовании. Кроме того, необходимо обоснование порядку вступления инициативы...