Северный флот может получить наравне с военными округами статус отдельной военно-административной единицы России. Проект указа опубликован на портале проектов нормативных актов.
Применительно к новым организационно-штатной структуре и системе управления ВС РФ Северный флот наделён полномочиями межвидового стратегического территориального объединения, — говорится в записке к проекту, который разработало Министерство обороны страны.
Авторы считают, что это позволит усовершенствовать решение оборонных задач на арктическом стратегическом направлении.
Как ранее писал News.ru, противолодочные силы Северного флота провели учения по поиску субмарин условного противника в Баренцевом море.