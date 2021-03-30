Российская подлодка «Пермь» получит гиперзвуковые ракеты «Циркон»

Атомная подводная лодка «Пермь» проекта 885М (08851) «Ясень-М» первой среди российских субмарин получит гиперзвуковую ракету «Циркон», которую зарубежные СМИ уже окрестили «смертоносной». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документы Минобороны.
Строительство подлодки «Пермь» началось в 2016 году, это будет пятая российская субмарина проекта 885М. Как
Ранее стало известно об успешных испытаниях новых гиперзвуковых ракет российского производства. По мнению журналистов британского издания Express, подобное вооружение может серьёзно изменить характер военного противостояния в будущем. Эти ракеты могут лететь на скорости в пять и более Махов, что в пять раз больше скорости звука.
Как сообщал NEWS.ru, первый в 2021 году пуск гиперзвуковых ракет «Циркон» с борта фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» состоится в июне. Он станет началом государственных испытаний ракетного комплекса. Причём в июне может состояться залповая стрельба гиперзвуковыми ракетами.