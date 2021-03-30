Российская подлодка «Пермь» получит гиперзвуковые ракеты «Циркон»

https://static.news.ru/photo/e57b0262-9189-11eb-86d0-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/aosevmash

Атомная подводная лодка «Пермь» проекта 885М (08851) «Ясень-М» первой среди российских субмарин получит гиперзвуковую ракету «Циркон», которую зарубежные СМИ уже окрестили «смертоносной». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документы Минобороны.

Строительство подлодки «Пермь» началось в 2016 году, это будет пятая российская субмарина проекта 885М. Как отмечает издание, все последующие подобные субмарины также будут получать на вооружение ракеты «Циркон», которые, в свою очередь, станут «первыми в мире гиперзвуковыми ракетами корабельного базирования».

Ранее стало известно об успешных испытаниях новых гиперзвуковых ракет российского производства. По мнению журналистов британского издания Express, подобное вооружение может серьёзно изменить характер военного противостояния в будущем. Эти ракеты могут лететь на скорости в пять и более Махов, что в пять раз больше скорости звука.

Как сообщал NEWS.ru, первый в 2021 году пуск гиперзвуковых ракет «Циркон» с борта фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» состоится в июне. Он станет началом государственных испытаний ракетного комплекса. Причём в июне может состояться залповая стрельба гиперзвуковыми ракетами.