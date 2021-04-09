Российская армия проведёт мобилизацию роботов

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Министерство обороны намерено наращивать объём робототехнических комплексов военного назначения. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

Министр проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии, где налажены разработка и выпуск робототехнических комплексов различного назначения. Результат этой работы — специальные гусеничные шасси модульного типа, конструкция которых позволяет создавать любые дистанционно управляемые машины, а также мобильные роботы с заданными функциональными возможностями — от боевых до обеспечивающих.

Выпускаемые предприятием роботы «Уран-6», «Уран-9» и «Уран-14» уже приняты на вооружение армии, передаёт РИА Новости.

Мы предполагаем продолжать расширение линейки роботов, которые, безусловно, сегодня уже востребованы в войсках, — заявил Шойгу на совещании по итогам рабочей поездки.

По его словам, это будут тяжёлые роботы разминирования и «всё, что касается дальнейшего развития разведчиков» — роботов радиационной и химической разведки как на суше, так и на воде и под водой.

Ранее NEWS.ru писал, что российские специалисты приступили к работе по созданию первого отечественного человекоподобного робота для выполнения задач в открытом космосе.