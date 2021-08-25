Разработчик РЛС рассказал о возможности слежки РФ за американскими F-35

Гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко заявил, что российские загоризонтные радиолокационные станции «Контейнер» легко отслеживают американские истребители F-35. В интервью РИА Новости он отметил, что происходит это за счёт использования волн определённой длины.

Соответственно, зная из открытых источников, где базируются F-35, и зная, что они совершали вылеты, мы можем наверняка утверждать, что мы их видели и сопровождали, — пояснил Аношко.

По его словам, загоризонтная станция работает в диапазоне так называемых коротких волн, длина которых составляет от десятков до сотни метров. В этом случае перестают работать эффекты, достигаемые «стелс»-самолётами за счёт использования радиопоглащающих покрытий и их формы.

Соответственно, для загоризонтной станции применение технологии «стелс» не является препятствием для обнаружения, — добавил гендиректор концерна.

Он уточнил, что технология «стелс» как правило, ориентирована на диапазон длин волн, в котором работают бортовые радиолокационные станции других самолётов и радары зенитных ракетных комплексов.

Ранее стало известно, что РЛС «Волга», размещённая в Белоруссии и входящая в систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), получит новую актуальность, если Соединённые Штаты Америки развернут противоракетную оборону (ПРО) в Европе, считает начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении Андрей Ревенок. «Волгу» построили рядом с Барановичами в 1980-х годах в ответ на размещение Белым домом ракет Pershing-2 на территории ФРГ.