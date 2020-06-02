Путин определил статус ядерного оружия России

https://static.news.ru/photo/9bf15d0c-a4d2-11ea-9d50-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Глава государства подписал соответствующий указ.

В соответствии с доктриной Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания. Отмечается, что его применение может быть лишь крайней и вынужденной мерой, передаёт ТАСС.

Одновременно с этим государство «предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные», говорится в документе.

Ранее NEWS.ru писал, что власти США обсуждали возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Вопрос был поднят из-за угроз, которые якобы исходят от России и Китая.