Путин определил статус ядерного оружия России

Президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Глава государства подписал соответствующий указ.
В соответствии с доктриной Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания. Отмечается, что его применение может быть лишь крайней и вынужденной мерой,
Одновременно с этим государство «предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные», говорится в документе.
Ранее NEWS.ru писал, что власти США обсуждали возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Вопрос был поднят из-за угроз, которые якобы исходят от России и Китая.
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