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Федерация американских учёных (FAS) раскритиковала масштабный проект США по созданию ядерного оружия за $100 млрд. Подробный отчёт опубликуют через несколько дней. В нем эксперты подвергают сомнению необходимость разработки нового оружия массового поражения (ракет) для стратегического сдерживания (GBSD). Предполагается, что они заменят МБР Minuteman III.

FAS уверена, что инициаторами проекта являются лоббисты интересов промышленности и политики, желающие получить наибольшую «экономическую выгоду» от его реализации, так как чётких целей у оружейников нет, пишет The Guardian. Специалисты отметили, что Белый дом собирается создавать ядерное оружие, опираясь на устаревшие и ошибочные предположения.

Очевидно, что вопрос о том, какую роль сыграют ракеты времён холодной войны в системе безопасности будущего, всерьёз не рассматривался, — считают в FAS.

В FAS добавили, что стоимость проекта специально занизили, чтобы GBSD казался выгоднее продления срока эксплуатации Minuteman III. При этом независимая оценка корпорации Rand показала, что создание новых МБР обойдётся в два или три раза дороже. По нынешним расчётам, основные инвестиции составят $100 млрд. В целом же строительство, эксплуатация и обслуживание новых ракет наземного стратегического сдерживания обойдется в $264 млрд до 2075 года.

Накануне журналисты раскрыли подробности проекта Минобороны США Assault Breaker 2 («Срыв наступления 2»). В документе рассказывается об уничтожении российских и китайских ударных сил в случае войны, в частности — танков. Авторы материала отметили, что план Пентагона довольно масштабный, однако о нём по-прежнему мало информации. В докладе научного совета Пентагона от 2017 года говорится, что Assault Breaker 2 позволит вывести из строя силы и средства противника, необходимые для достижения стратегического успеха, и позволит Штатам и союзникам применить традиционное вооружение. Среди целей — танки, системы ПВО, корабли, штабы, склады и другие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 34-летний губернатор Калининградской области Антон Алиханов отреагировал на заявление польского генерала в отставке Вальдемара Скшипчака, который описал возможный сценарий войны России и НАТО за Калининград. Он напомнил, что советские войска занимались восстановлением Польши после Второй мировой войны, что позволило ей возродиться в более широких масштабах, чем было до этого. Политик считает, что не стоит отвлекаться на заявления отдельных польских генералов в отставке. Алиханов назвал высказывание поляка «комплексом отставника».