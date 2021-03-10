Forbes раскрыл планы США по уничтожению российских танков

https://static.news.ru/photo/b401f848-81a4-11eb-9c9f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналисты раскрыли подробности проекта Минобороны США Assault Breaker 2 («Срыв наступления 2»). В документе рассказывается об уничтожении российских и китайских ударных сил в случае войны, в частности — танков. Авторы материала отметили, что план Пентагона довольно масштабный, однако о нём по-прежнему мало информации.

Ещё в 70-е годы НАТО, опасаясь, что армия СССР сомнёт оборону Блока, создало Assault Breaker, предполагавший быструю и точную ликвидацию тысяч единиц советской бронетехники для недопущения наступления и получения лишнего времени для мобилизации натовских подразделений.

В 2015-м тогдашний замглавы Пентагона Боб Уорк отметил, что действия Белого дома предполагали применение самолётов обнаружения и целеуказания, уничтожающих цели ударами по большим площадям, а также баллистических ракет с самонаводящимися противотанковыми суббоеприпасами. В настоящее время Вашингтон хочет разработать похожий алгоритм борьбы с ВС РФ, пишет Forbes.

В докладе научного совета Пентагона от 2017 года говорится, что Assault Breaker 2 позволит вывести из строя силы и средства противника, необходимые для достижения стратегического успеха, и позволит Штатам и союзникам применить традиционное вооружение. Среди целей — танки, системы ПВО, корабли, штабы, склады и другие.

Среди новейших элементов Assault Breaker 2, предположительно, появятся малозаметные БПЛА RQ-180, программное обеспечение Передовой системы управления боем (ABMS), а также крылатые ракеты большой дальности для авиации и флота. Кроме того, в тексте документа упоминаются «сверхумные» бомбы Golden Horde, применяемые в составе «роя». В сухопутных войсках, в свою очередь, создают ракеты и артиллерийские установки, бьющие на 1,5 тыс. км.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 34-летний губернатор Калининградской области Антон Алиханов отреагировал на заявление польского генерала в отставке Вальдемара Скшипчака, который описал возможный сценарий войны России и НАТО за Калининград. Он напомнил, что советские войска занимались восстановлением Польши после Второй мировой войны, что позволило ей возродиться в более широких масштабах, чем было до этого. Политик считает, что не стоит отвлекаться на заявления отдельных польских генералов в отставке. Алиханов назвал высказывание поляка «комплексом отставника».