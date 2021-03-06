Глава Калининградской области ответил генералу, описавшему войну НАТО с РФ

https://static.news.ru/photo/9a9c0f1a-7f2e-11eb-9d5c-96000091f725_660.jpg Антон Алиханов Фото: gov39.ru

34-летний губернатор Калининградской области Антон Алиханов отреагировал на заявление польского генерала в отставке Вальдемара Скшипчака, который описал возможный сценарий войны России и НАТО за Калининград.

Сложно обвинять нас в агрессивном поведении по отношению к этим странам, потому что ничего плохого мы своим соседям не желаем. <...> Хватит уже заниматься стратегированием того, кто куда будет вторгаться и какие танки по какой брусчатке будут ехать. Надо другими вопросами заниматься. У нас есть замечательные программы приграничного сотрудничества с Польшей. А поляки опять про танки. Это апология войны и желание поскорее оказаться в каменном веке с палкой в руках, — заявил Алиханов.

Он напомнил, что советские войска занимались восстановлением Польши после Второй мировой войны, что позволило ей возродиться в более широких масштабах, чем было до этого. Политик считает, что не стоит отвлекаться на заявления отдельных польских генералов в отставке. Алиханов назвал высказывание поляка «комплексом отставника», сообщает KP.RU в своём Telegram-канале.

Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак назвал силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного региона основными, в случае военного конфликта. Бывший военный прогнозирует, что российские войска смогут захватить Прибалтику в срок от двух до четырёх суток.

Как писал NEWS.ru, Министерство обороны ФРГ опубликовало доклад, в котором предупредило о военной угрозе из России. Немецкие военные считают, что Россия хочет дестабилизировать и ослабить НАТО, а Китай стремится сформировать международный порядок в соответствии со своими интересами.