Польша направила в Эстонию советские штурмовики для сдерживания России

Несколько штурмовиков Су-22М4К, принадлежащих Военно-воздушным силам Польши, прибыли на авиабазу НАТО Эмари под Таллином, сообщает Telegram-канал Sputnik Meedia. Эти самолёты Варшава получила от СССР в рамках военного сотрудничества Организации Варшавского договора.
Штурмовики
Су-22М4К является модифицированным вариантом истребителя-бомбардировщика Су-17, разработанного в Советском Союзе ещё в первой половине 1960-х годов.
15 мая учения НАТО по противоракетной и противовоздушной обороне начались в Северном море. Основная часть манёвров проходит у побережья Шотландии и Норвегии. В учениях участвуют свыше 3,3 тысячи военных, 15 кораблей и десятки самолётов из 10 государств Североатлантического альянса.