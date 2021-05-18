Польша направила в Эстонию советские штурмовики для сдерживания России

https://static.news.ru/photo/0d63e734-b7c9-11eb-b498-96000091f725_660.jpg Фото: Neuwieser/CC BY-SA 2.0/flickr.com

Несколько штурмовиков Су-22М4К, принадлежащих Военно-воздушным силам Польши, прибыли на авиабазу НАТО Эмари под Таллином, сообщает Telegram-канал Sputnik Meedia. Эти самолёты Варшава получила от СССР в рамках военного сотрудничества Организации Варшавского договора.

Штурмовики примут участие в военных учениях Североатлантического альянса в Эстонии «Весенний шторм 21». Эксперты отмечали, что главной целью этих манёвров является демонстрация возможностей НАТО по противостоянию российской военной мощи. Учения продлятся до 5 июня. Сдерживание РФ как одну из целей военного блока ранее также декларировал президент Литвы Гитанас Науседа.

Су-22М4К является модифицированным вариантом истребителя-бомбардировщика Су-17, разработанного в Советском Союзе ещё в первой половине 1960-х годов.

15 мая учения НАТО по противоракетной и противовоздушной обороне начались в Северном море. Основная часть манёвров проходит у побережья Шотландии и Норвегии. В учениях участвуют свыше 3,3 тысячи военных, 15 кораблей и десятки самолётов из 10 государств Североатлантического альянса.