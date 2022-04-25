Полковник Баранец рассказал, как США зарабатывают на ЕС при помощи Украины

Соединённые Штаты призывают европейские страны отправлять оружие на Украину, чтобы продавать им более современные американские образцы, считает полковник в отставке Виктор Баранец. Он также назвал США «чемпионами» по вооружению украинской армии, пишет «ПолитЭксперт».

Когда та же Германия, Румыния, страны Прибалтики говорят, не слишком ли много отдаём украинцам, американцы успокаивают их: отдавайте старьё, а мы вам продадим новое. Таким образом решается очень хитрая экономическая задача. Военно-промышленный комплекс США поставляет свои вооружения небесплатно тем странам, которые отдали оружие Украине. Таким образом хитрый военно-промышленный комплекс обогащается, — заверил Баранец.

Полковник также считает, что Вашингтон пользуется сложившимся кризисом, чтобы «привязать» европейские страны к себе. По его мнению, переданное европейцам оружие будет нередко ломаться и требовать модернизации. В таком случае, пояснил Баранец, странам Евросоюза придётся постоянно обращаться к США за помощью в вооружении.

Ранее Баранец предположил в беседе с NEWS.ru, что в течение ближайших месяцев армия Украины может стать самой вооружённой армией мира благодаря активным поставкам оружия из Европы, включая вооружение времён СССР. В то же время, по его словам, поставки оружия на Украину поддерживают отнюдь не все политики Европы, а сами они не дают нужного эффекта.