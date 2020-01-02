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Первые модернизированные противолодочные вертолёты Ка-27М, которые ещё называют «охотниками на акул», поступят на вооружение Балтийского флота в 2020 году. Они начнут выслеживать субмарины у побережья Калининграда.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минобороны. Самые современные вертолёты-охотники по своим боевым возможностям вдвое превосходят возможности палубного Ка-27ПЛ. Модернизированная машина обходится без рулевого винта, что позволяет ей...