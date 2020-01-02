Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Боевые пловцы во время учений Черноморского флота РФ в Крыму и Новороссийске уничтожили подводных диверсантов условного противника. «Неприятеля» ликвидировали с помощью специального стрелкового оружия.

Военные также обыскали акватории на предмет наличия закреплённой взрывчатки, говорится на официальном сайте Минобороны РФ.

Кроме того, водное пространство изучили с борта многоцелевого катера типа «Грачонок» с помощью комплекса «Кальмар».

Ранее NEWS.ru сообщал, что немецкие журналисты назвали учения НАТО «Защитник Европы — 2020» грядущей «репетицией» наступления на случай войны с Россией.

Как отмечает автор материала, страны Альянса запланировали самую масштабную переброску американских войск на территорию Старого Света за последние 25 лет. Учения стартуют в начале 2020 года.

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