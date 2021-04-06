Американский аналитик назвал главную особенность пилотов «Русских витязей»

https://static.news.ru/photo/56f9ba02-9787-11eb-9216-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская авиационная группа «Русские Витязи», выполняющая фигуры высшего пилотажа на истребителях Су-30СМ, недавно отметила 30-летие. Минобороны РФ в честь юбилея опубликовало праздничное видео. На ролик обратил внимание обозреватель Томас Ньюдик. По его словам, мастерство лётчиков впечатляет, да и сам материал необычный — в нём демонстрируется запуск ракеты, предположительно Р-73 или Р-74.

Аналитик уверен, что испытание оружия говорит о высокой квалификации офицеров — они остаются военными лётчиками, готовыми к выполнению тактических задач. Это касается и Су-30СМ, отличающихся от боевых собратьев только окраской. На них не устанавливают «невоенные» модификации, например, дымогенераторы.

Пилоты, осуществляющие пуски боевых ракет, отнюдь не типичны для демонстрационных групп, экипажи которых, по крайней мере на Западе, обычно оставляют свои боевые обязанности на определённое время, работая только на авиашоу. Однако в РФ всё по-другому, и «Русские витязи» сохранили боевую квалификацию, — пишет Ньюдик в материале для портала The Drive.

Издание отметило, что «Русские витязи» и их коллеги из «Стрижей», готовы приступить к боевому дежурству, а значит ежедневно проходят соответствующие тренировки с боевыми стрельбами, при этом пилоты владеют оружием класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ходе испытаний в акватории Японского моря фрегат «Маршал Шапошников» впервые произвёл пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели. По информации Минобороны РФ, в расчётное время снаряд поразил цель на полигоне в районе мыса Сюркум, при этом дальность стрельбы превысила 1000 км. Кроме того, «Маршал Шапошников» вёл огонь из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190.