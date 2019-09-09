https://static.news.ru/photo/40c42b28-d32f-11e9-ba83-fa163e074e61_660.jpg Церемония спуска на воду атомной подводной лодки «Белгород» Фото: Олег Кулешов/ТАСС

Атомная подлодка специального назначения «Белгород» выйдет в море на испытания в июне 2020 года. Передать первый носитель для аппаратов «Посейдон» Военно-морскому флоту планируют в сентябре 2020 года, сообщил гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко.

По его словам, в настоящее время идёт достройка и швартовные испытания субмарины. Работы ведутся в строгом соответствии с графиком, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что повторный ремонт из-за сорванного резинового спецпокрытия должна будет пройти подводная лодка Черноморского флота «Великий Новгород». Об этом сообщил источник в силовых структурах Крыма.