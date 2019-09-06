https://static.news.ru/photo/06c4368a-d13a-11e9-bd2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Повторный ремонт из-за сорванного резинового спецпокрытия должна будет пройти подводная лодка черноморского флота «Великий Новгород». Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах Крыма.

По его словам, в июле во время постановки субмарины в док на «Севморзаводе» обнаружилось, что по правому борту в носовой части сорвано специальное резиновое покрытие. Оно необходимо для поглощения шумов и обеспечения акустической незаметности подлодки.

Понадобится повторный ремонт с постановкой в док, — пояснил источник.

Причину появления повреждений он не назвал. Сейчас «Великий Новгород» вывели из доков, чтобы не срывать график планового техобслуживания субмарин «Колпино» и «Ростов-на-Дону».

На завод для ремонта «Великий Новгород» вернётся через два месяца, сказал источник.

Ранее подводные силы Тихоокеанского флота ВМФ РФ провели учения по скрытному выводу подлодок из пункта базирования. Манёвры проходили на главной базе ТОФ — Вилючинске, писал News.ru.