https://static.news.ru/photo/fe510fe2-5077-11ea-9908-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Минобороны США в ближайшие пять лет намерено избавиться от устаревших или слишком дорогих в эксплуатации самолётов. На слом пойдут не только штурмовики и бомбардировщики, но и тяжёлые беспилотники.

По заявлению Пентагона, это необходимо для «противостояния России и Китаю». На сэкономленные деньги разработают новые типы вооружения для самолётов, включая гиперзвуковое.

В связи с этим уже отмечается снижение количества разведывательных самолётов у границ России, пишут «Известия». На сегодня у ВВС США есть 5,6 тыс. самолётов и беспилотников, но их средний возраст составляет 28 лет. Парк тяжёлых беспилотников моложе, ВВС хотят избавиться от 24 RQ-4 Global Hawk устаревших модификаций, хотя многим из них нет ещё и десяти лет.

На разведку будут пускать современные RQ-4 модификации Block 40 и самолёты-разведчики U-2.

Уменьшится количество развёрнутых постов управления дронами MQ-9 Reaper. Под сокращение попала программа модернизации бомбардировщиков-невидимок B-2. на них только заменят мониторы и процессоры, и коснётся это дорогостоящих моделей. Эти самолёты хотят заменить на более перспективные B-21 Raider.

Спишут 17 самых старых бомбардировщиков B-1B. Они использовались на Ближнем Востоке и сильно изношены. ВВС также отказались проводить капремонт с заменой крыльев для 44 А-10, состояние которых оценивается как самое худшее. В итоге оставят только 218 самолётов этого типа, но и их выведут из эксплуатации к 2030 году.

Сократится парк самолётов-заправщиков. Пойдут на слом 13 старых моделей КС-135 и 16 КС-10. На замену им придут новые воздушные танкеры Boeing KC-46.

Эксперты сомневаются в проводимой чистке. Неизвестно, сколько времени потребуется на завершение перспективных разработок и увенчаются ли они успехом. А нехватка списанной техники будет ощущаться сразу же. Возможно, ВВС США на ближайшие голы «слегка просядут», считают военные специалисты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ВВС США остановили программу разработки гиперзвукового обычного ударного оружия. Это один из проектов по созданию ракеты для оснащения бомбардировщиков В-52.