Названы козыри российских «Мистралей» перед БДК

https://static.news.ru/photo/4c1248ce-82d4-11eb-a1a0-96000091f725_660.jpg Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Строящиеся в Керчи два российских вертолётоносца проекта 23900, которые станут аналогами французских «Мистралей», смогут принимать на борт тысячу морских пехотинцев. При этом большие десантные корабли (БДК) улучшенного проекта 11711, которые строят в Калининграде, вместят не более 300 морпехов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

На каждом корабле предусмотрен десант не более тысячи морпехов, соответственно, там будет доковая камера и в ней будет размещено до четырёх десантных катеров, — пояснил собеседник агентства.

По его словам, вертолётоносцы будут переданы ВМФ в 2026 и 2027 годах. Выпуск большего количества таких кораблей не планируется. Аналоги французских вертолётоносцев «Мистраль», заложенные на крымском заводе «Залив» в 2020 году, станут в России первыми кораблями данного класса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что до 16 вертолётов и четыре беспилотника смогут нести на борту российские вертолётоносцы проекта 23900. Для размещения на кораблях рассматриваются вертолёты КБ Камова. Госзаказчик в лице Минобороны РФ, долго формировал требования к внешнему виду вертолётоносцев.