Раскрыты первые характеристики российских аналогов «Мистралей»

https://static.news.ru/photo/1d0e1382-156b-11ea-a683-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Su/Featurechina/Ropi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

До 16 вертолётов и четыре беспилотника смогут нести на борту российские вертолётоносцы проекта 23900, являющиеся аналогами французских «Мистралей». Об этом РИА Новости рассказал источник в судостроительной отрасли.

По словам собеседника агентства, для размещения на кораблях рассматриваются вертолёты КБ Камова.

Речь идет о Ка-52К и о других моделях, в том числе Ка-27. Вместимость в районе 15–16 машин. Кроме того, помимо самих вертолётов на борту кораблей проекта 23900 запланировано размещение четырёх беспилотников, — сообщил источник.

Госзаказчик в лице Минобороны РФ, долго формировал требования к внешнему виду вертолётоносцев, в результате итоговый проект стал «может, даже лучше „Мистралей“».

Два универсальных десантных корабля проекта 23900 были заложены на заводе «Залив» в Керчи 20 июля 2020 года. На церемонии присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Корабли-доки станут первыми конструкциями такого класса, построенными в РФ. Водоизмещение корабля составит 40 тысяч тонн.

Контракт между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом на поставку двух вертолётоносцев типа «Мистраль» стоимостью 1,2 миллиарда рублей был заключён в 2011 году. Первый корабль должен был быть передан заказчику уже в 2014 год. Однако в связи с событиями на Украине и введением санкций против РФ тогдашний президент Франции Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.

Ранее NEWS.ru писал, что Су-35 назвали одним из самых красивых истребителей в мире.