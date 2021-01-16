Названы доминирующие в Чёрном море корабли РФ

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Пять российских военных кораблей различного класса полностью доминируют в Чёрном море. Флагман российского Черноморского флота — ракетный крейсер «Москва» длинной 186 метров — самый крупный из них.

Об этом рассказал публицист Себастьен Роблин в статье, которую опубликовал журнал National Interest. Более важным кораблём для Черноморского флота автор называет фрегат «Адмирал Григорович».

Этот корабль водоизмещением четыре тысячи тонн изготовлен по стелс-технологии и обеспечен радиолокационной защитой, — отметил автор.

По его мнению, ракетные катера проекта «Молния», которые могут казаться «невпечатляющими», на самом деле усиливают боевую мощь флота. У них на вооружении находятся крылатые ракеты П-270 «Москит», которые летят к целям на скорости, в три раза выше скорости звука.

И, конечно, свою роль играют подводные лодки проекта 636 «Варшавянка». Малозаметные подлодки хорошо подходят для ближнего патрулирования на мелких участках Черного моря, подчеркнул Роблин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков оценил военные возможности РФ и НАТО. По его мнению, состояние российского Черноморского флота «лучше, чем было шесть лет назад», однако он в регионе всё ещё уступает по своим боевым возможностям группировке НАТО.