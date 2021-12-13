Названа военная помощь, которую Россия может оказать Донбассу

У солдат непризнанных Донецкой и Луганской народных республик нет оружия для защиты от беспилотников и современных средств разминирования, заявил военный эксперт Владимир Орлов в разговоре с «ПолитРоссией». Он считает, что Россия могла бы помочь поставкой нескольких комплектов машин разминирования с оборудованием.

Так он прокомментировал гибель двоих военнослужащих ДНР при попытке обезвредить сброшенную с беспилотника бомбу.

Может быть, трагедия и не произошла бы, если бы были подготовленные группы разминирования со всеми необходимыми атрибутами, — высказался об этом Орлов.

Он добавил, что вооружённые силы Украины (ВСУ) могут снова использовать беспилотники.

Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики сообщил, что представители вооружённых сил Украины разместили танки и миномёты разместили в населённых пунктах Донбасса. По его словам, среди обнаруженной у силовиков техники были миномёты «Василёк» и танки Т-80.

Президент страны Владимир Зеленский уже высказывался об использовании украинскими военными беспилотника Bayraktar. По его словам, это не говорит о наступлении со стороны ВСУ, а является ответом на действия противника.

Боевые действия на востоке Украины идут с 2014 года, когда часть Донецкой и Луганской областей отказались подчиняться новым властям в Киеве и организовали самопровозглашённые республики.