НАТО поставляет Киеву устаревшее оружие и неактуальные боеприпасы, тем самым бесплатно утилизируя военную технику на Украине, считает военный обозреватель Виктор Литовкин. Он подчеркнул в беседе с «360», что Украине не стоит рассчитывать на благотворительную помощь Запада.

Никакой бесплатной поставки на Украину не происходит. Поставка на Украину боевой техники — это бизнес. Бизнес на крови. Потому что за всё, что поставлено, Украине придётся расплачиваться. И если не сегодня Украина будет платить за это, то это в долг. Поэтому надежда на то, что Украина получает благотворительную помощь со стороны Запада, — это напрасные надежды, — подчеркнул Литовкин.

Он считает, что задача РФ по денацификации и демилитаризации Украины проходит успешно. В качестве аргумента своей позиции военный обозреватель ссылается на данные об уничтоженной бронетехнике ВСУ. По его словам, в начале спецоперации в распоряжении Киева имелось 900 танков. По последним данным Минобороны России, силовики уничтожили около 2 тысяч единиц украинской бронетехники. Согласно Литовкину, это говорит о том, что Украина лишилась практически всех своих танков.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что если НАТО не остановит свои поставки вооружения, то Россия должна будет начать уничтожение всех западных караванов оружия, которые ползут по Украине. По его словам, Москве хватит ограничиваться нотами и требованиями, «пришло время не говорить, а бить».