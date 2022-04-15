Полковник Баранец призвал уничтожать все западные караваны оружия

Если НАТО не остановит свои поставки вооружения, то Россия должна будет начать уничтожение всех западных караванов оружия, которые ползут по Украине, считает военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, Москве хватит ограничиваться нотами и требованиями, «пришло время не говорить, а бить», пишет «ПолитРоссия».

Мы должны и будем бить. Нельзя ограничиваться нотами и требованиями, пришло время не говорить, а бить. Эшелоны поездов нужно уничтожать вместе с железными дорогами. Американские самолёты не обязательно уничтожать на подлёте ко Львову. Пусть они сначала выгрузятся в украинском аэропорту, а потом разнесём переданный украинцам военный груз своими «Калибрами», «Кинжалами», а может, и Х-101, — сказал полковник.

Баранец напомнил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что передаваемое Киеву западное вооружение является военными целями, которые Россия имеет право уничтожать. Как подчеркнул военный эксперт, оружие, которое поставляет Запад, будет использоваться для убийства российских солдат. Поэтому «переплавить американское оружие в украинских степях — это задача номер один», подчеркнул он.

Российская сторона ранее направила США ноту протеста в связи с новыми поставками Вашингтона вооружений Киеву на сумму $800 млн. Как сообщалось, Москва пригрозила «непредсказуемыми итогами» из-за поставок вооружений на Украину.

13 апреля президент США Джо Байден известил главу украинского государства Владимира Зеленского о предоставлении нового пакета военной помощи. ВСУ получат 11 вертолётов Ми-17, 200 бронетранспортёров M113, 18 гаубиц, 300 беспилотников-камикадзе Switchblade, а также 500 ракет Javelin.