https://static.news.ru/photo/724a182e-32b1-11ea-9b49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Министерство обороны России в 2020 году получит 50 новейших пистолетных комплексов «Удав». Оружие калибра 9 мм собирается из комплектующих российского производства, ёмкость магазина — 18 патронов.

В 2020 году партия 9 мм пистолетов «Удав» поступит в подразделения министерства обороны. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие оборонно-промышленного комплекса передаст Минобороны 50 новейших пистолетных комплексов, — сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Оружие создавалось в Центральном НИИ точного машиностроения. Помимо трассирующих, бронебойных и экспансивных патронов, специально для пистолета разработаны новые виды — дозвуковой и повышенной пробиваемости. Есть и гражданская версия пистолета. Она адаптирована к требованиям профессиональных стрелков-спортсменов.

Как писал News.ru ранее, Минобороны рассматривает возможность исключения автомата Калашникова складного укороченного (АКС-74У) из носимого аварийного запаса (НАЗ) военных лётчиков. Его планируют заменить сверхкомпактным пистолетом-пулемётом ПП-2000.