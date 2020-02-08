https://static.news.ru/photo/8df87cee-4a73-11ea-8e1e-fa163e074e61_660.jpg ПГРК «Тополь» Фото: mil.ru

Минобороны России сообщило о проведении тактико-специальных учений в Серпуховском районе Подмосковья. Ведомство планирует использовать на полигоне подвижные грунтовые комплексы ПГРК «Тополь».

В серпуховском филиале Военной академии РВСН имени Петра Великого пройдёт тактико-специальное учение с курсантами выпускных курсов с выводом ракетных комплексов «Тополь», — цитирует представителей министерства «Интерфакс».

Перед курсантами будет поставлена задача учебно-боевого дежурства на полевых дистанциях. Также они отработают навыки самостоятельной работы на технике и вооружении.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство обороны России сообщило об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» из Астрахани.