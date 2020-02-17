https://static.news.ru/photo/aabcbdc6-51a9-11ea-9233-fa163e074e61_660.jpg РСЗО Град Фото: Vadim Savitsky/Global Look Press

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеозапись учений экипажей модернизированных реактивных систем залпового огня «Град». Машины с новым вооружением выехали на боевое дежурство в начале февраля 2020 года.

По словам представителей ведомства, новая техника повысит боевые возможности подразделений при выполнении боевых задач. Инженеры отметили, что «Грады» получили электронную систему пуска. Устройство управления и наведения ракет было выведено в кабину для удобства оператора. Также конструкторам удалось увеличить дальность стрельбы до 40 км — это в два раза больше по сравнению с изначальными показателями.

NEWS.ru писал в мае 2019 года, что Россия планирует модернизировать советские реактивные системы залпового огня «Град». Машины собирались довести до уровня более современной РСЗО «Торнадо-Г».