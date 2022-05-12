Минобороны России показало работу гаубиц «Мста-С» на Украине

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появились кадры работы 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С» при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники и укреплённых позиций противника в ходе специальной военной операции на Украине. Видео опубликовало РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. В самом ведомстве сообщили, что эти установки ведут огонь на дальностях до 30 км.

Выполняем задачи по прикрытию воинских колонн, уничтожению бронированной техники, блокпостов. Артиллерия — бог войны, не зря же говорят, — сказал о работе расчёта командир орудия.

Как отметили в Минобороны, значительноe количество огневых задач выполняется расчётами гаубиц «Мста-С». Стрельба из них может вестись как с закрытых огневых пoзиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огнeвых позиций. Для уничтожения фортификационных сооружений примeняются фугасные боеприпасы.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором корабль Черноморского флота совершил удар ракетами «Калибр» по военным объектам Украины. В ведомстве отметили, что были поражены крупные склады с оружием и боеприпасами, поставленными США и европейскими странами.