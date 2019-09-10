Госиспытания предназначенного для поражения подводных лодок ракетного комплекса «Ответ» завершатся в 2020 году. Об этом сообщил замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.
Замминистра сообщил, что оборонное предприятие АО «Концерн „МПО — Гидроприбор“» начало опытно-серийное производство перспективного противолодочного комплекса «Ответ», передаёт
Планируется завершить госиспытания этого комплекса в следующем году, — прокомментировал Криворучко.
Комплексом «Ответ» будут оснащены надводные корабли классов корвет, крейсер и фрегат.
Комплекс предназначен для уничтожения подводных лодок потенциального противника. Боевая часть после отделения от ракеты падает в район вероятного нахождения подлодки и в автоматическом режиме находит и поражает её, — резюмировал Алексей Криворучко.
Как писал News.ru со ссылкой на американский журнал The National Interest, Военно-морской флот России избавляется от старых крупных кораблей в пользу новых малых. Это способствует тому, что он превращается из глобальной силы в региональную. Также увеличивается отставание ВМФ РФ от США и Китая.