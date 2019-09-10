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Атомная подлодка специального назначения «Белгород» выйдет в море на испытания в июне 2020 года. Передать первый носитель для аппаратов «Посейдон» Военно-морскому флоту планируют в сентябре 2020 года, сообщил гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко.

По его словам, в настоящее время идёт достройка и швартовные испытания субмарины. Работы ведутся в строгом соответствии с графиком, передаёт ТАСС. Ранее News.ru писал, что повторный ремонт из-за сорванного резинового...