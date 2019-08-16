https://static.news.ru/photo/3ae6d880-c13d-11e9-b012-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Военно-морской флот (ВМФ) России избавляется от старых крупных кораблей в пользу новых малых. Это способствует тому, что он превращается из глобальной силы в региональную.

Более того, увеличивается отставание ВМФ России от военных флотов США и Китая, сообщает американский журнал The National Interest .

Издание отмечает, что в настоящий момент у Москвы имеется менее 30 крупных фрегатов, эсминцев и крейсеров, а также почти 150 корветов, патрульных катеров и противоминных кораблей. Военный флот Вашингтона насчитывает более 100 крупных кораблей и лишь более 20 малых. При этом Пекин по этому показателю увеличивает отрыв от России и приближается к цифрам США.

Журналисты издания уверяют, что американский флот может в общей сложности переносить около 12 тысяч наступательных ракет, китайский — 5,2 тысячи, а российский — не более 3,3 тысячи.

Ситуацию в ВМФ России американский журнал объясняет устаревшим оборудованием судостроительных заводов, которые могут выпускать лишь небольшие корабли.

Ранее News.ru сообщал, что The National Interest оценил всю мощь меняющегося состава ВМФ России по главному параду в Санкт-Петербурге. Он был приурочен к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ. Россия продемонстрировала масштабную программу модернизации флота показом малых и эффективных кораблей. Они идут на смену «советскому наследию», считают в журнале.