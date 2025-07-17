Мерц: Украина получит созданные с Германией системы дальнего действия

Украина в ближайшие недели получит дальнобойные системы вооружения, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По его словам, они разработаны совместно с предприятиями ФРГ и Британии, передает телеканал Phoenix.

Речь идет не только о противовоздушной обороне, но и о возможностях Украины лучше защищаться с помощью дальнобойных систем. <...> Украина уже в ближайшее время получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству, которое мы установили, — отметил Мерц.

По его словам, поставки запланированы в течение нескольких недель и месяцев. Пресс-конференция состоялась после подписания договора о дружбе между Германией и Великобританией.

Ранее Великобритания и Германия договорились о совместной разработке высокоточных ракет дальнего радиуса действия в рамках новой программы Deep Precision Strike. Страны намерены создать передовые системы вооружения с радиусом действия свыше двух тысяч километров в течение следующего десятилетия.