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17 июля 2025 в 18:31

Мерц: Украина получит созданные с Германией системы дальнего действия

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Украина в ближайшие недели получит дальнобойные системы вооружения, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По его словам, они разработаны совместно с предприятиями ФРГ и Британии, передает телеканал Phoenix.

Речь идет не только о противовоздушной обороне, но и о возможностях Украины лучше защищаться с помощью дальнобойных систем. <...> Украина уже в ближайшее время получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству, которое мы установили, — отметил Мерц.

По его словам, поставки запланированы в течение нескольких недель и месяцев. Пресс-конференция состоялась после подписания договора о дружбе между Германией и Великобританией.

Ранее Великобритания и Германия договорились о совместной разработке высокоточных ракет дальнего радиуса действия в рамках новой программы Deep Precision Strike. Страны намерены создать передовые системы вооружения с радиусом действия свыше двух тысяч километров в течение следующего десятилетия.

Германия
Украина
вооружения
Фридрих Мерц
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