Military Watch: Штаты могут приобрести перехваченный украинский Су-27

Истребитель Су-27 украинских ВВС, который перехватили и посадили в Румынии, могут приобрести США для тренировочных полётов, сообщают аналитики американского военного журнала Military Watch. Или же он попадёт в музей, передаёт «ПолитРоссия».

Этот Су-27 может быть приобретён Соединёнными Штатами для использования во время тренировочных полётов. Как один из вариантов — самолёт, возможно, поместят в музей, — пишет издание.

Также журналисты отмечают, что Су-27 после окончания холодной войны был одним из самых боеспособных истребителей в мире и это самый мощный актив украинских ВВС. Но противостоять российским самолётам они не могут.

Огромный разрыв в характеристиках между Су-27 и передовыми российскими истребителями, такими как Су-35, заставил экспертов предположить, что до начала крупномасштабных военных действий экипажи украинских ВВС не станут поднимать эти самолёты в воздух и воздержатся от вступления в бой, — заявили журналисты.

Ранее сообщалось, что истребитель Су-27 украинских ВВС нарушил воздушное пространство Румынии и был перехвачен её военными самолётами. После посадки украинский пилот сдался властям, сообщает румынское Минобороны.