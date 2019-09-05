https://static.news.ru/photo/6733ebe0-d00a-11e9-a254-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лётчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полёта на истребителе Су-57.

В интервью телеканалу « Звезда » он рассказал, что российский авиационный комплекс пятого поколения Су-57 обладает высочайшими показателями устойчивости и управляемости.

Самолёт очень хорошо делает управляемый штопор, очень быстро вращается, очень быстро останавливается, — сообщил Богдан.

Он сравнил Су-57 с истребителем Су-35, отметив, что они имеют некоторые схожие характеристики. Однако на сверхзвуковых скоростях Су-57 обладает преимуществами, например, отличной динамикой разгона от земли.

Ранее News.ru писал о том, что консультации между Россией и Турцией по поставкам истребителей Су-57 и Су-35 уже начались.