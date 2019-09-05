Лётчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полёта на истребителе Су-57.
В интервью телеканалу «
Самолёт очень хорошо делает управляемый штопор, очень быстро вращается, очень быстро останавливается, — сообщил Богдан.
Он сравнил Су-57 с истребителем Су-35, отметив, что они имеют некоторые схожие характеристики. Однако на сверхзвуковых скоростях Су-57 обладает преимуществами, например, отличной динамикой разгона от земли.
Ранее News.ru писал о том, что консультации между Россией и Турцией по поставкам истребителей Су-57 и Су-35 уже начались.