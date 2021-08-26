Конструктор рассказал о модернизации российского ударного вертолёта Ми-24

В России провели глубокую модернизацию вертолёта Ми-24, создав Ми-35П. Об этом заявил заместитель главного конструктора вертолётного завода «Роствертол» Сергей Чебыкин в интервью телеканалу «Звезда».

Отмечается, что вертолёт, созданный ещё в конце 60-х годов прошлого века, считается самой красивой ударной винтокрылой машиной. Однако внутреннее наполнение пришлось поработать.

Мы постарались сохранить в нём все положительные качества и функции, которые были заложены в Ми-24, — скорость, скороподъёмность, высота полёта. Вертолёт оборудован цифровым автопилотом и навигационным комплексом, в который возможна загрузка электронных карт местности. Установлен комплекс современной радиосвязи, — цитирует конструктора телеканал.

По словам Чебыкина, на Mи-35П кроме прочего обеспечили применение ночного видения — подготовили оборудование и установил соответствующий прицел с телевизионным и тепловизионным каналами. Кроме этого, добавили лазерный дальномер и систему управления управляемых противотанковых ракет по лазеру.

Ранее сообщалось, что Россия нарастила оружейный экспорт по итогам прошлого года. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, РФ реализовала продажу продукции по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) на общую сумму $15,6 млрд, что оказалось выше цифр за докризисный 2019-й.