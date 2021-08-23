Россия нарастила оружейный экспорт в 2020 году

По итогам прошлого года России удалось нарастить экспорт продукции по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) до $15,6 млрд, что оказалось выше цифр за докризисный 2019-й. Слова главы Минпромторга Дениса Мантурова приводит ТАСС.

Отмечается, что на гражданскую продукцию пришлось 25,6% экспортных мощностей. Абсолютное большинство гособоронзаказов выполнило предприятие «Ростех», его доля равнялась 99,5%. При этом прибыль от поставок гражданской продукции составила почти треть от всех доходов госкорпорации за прошлый год, подчеркнул первый заместитель гендиректора Владимир Артяков.

Накануне Мантуров допустил возможные поставки в Белоруссию зенитно-ракетных корпусов С-400 для защиты земных и воздушных рубежей республики. В свою очередь президент страны Александр Лукашенко уже выразил заинтересованность в приобретении российской военной техники. В настоящее время на вооружении страны стоят комплексы С-300.

Ранее «Калашников» представил новое вооружение для лётчиков и беспилотников. В рамках международного форума «Армия-2021» российский концерн впервые показал модели корректируемой авиационной ракеты С-8Л для беспилотника. Представитель концерна сообщил, что осколочно-фугасная боевая часть ракеты калибра 80 мм способна поражать цели на расстоянии до шести километров.