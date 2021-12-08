Китайские учёные рассказали о создании пушки Гаусса размером с пистолет

Учёные Военно-морского инженерного университета в Ухани заявили, что создали пушку Гаусса размером с пистолет. Кинетическая энергия пули достигает почти 150 джоулей, что вдвое превышает энергию, необходимую для смертельного выстрела, пишет South China Morning Post.

Китайские военные уже используют искусственный интеллект для разработки крупномасштабного электромагнитного оружия. В частности, проводятся работы по созданию электромагнитных пушек для кораблей, — отмечается в материале.

Оружие было спроектировано с помощью искусственного интеллекта и нейросетей и позволяет разгонять снаряды с помощью мощного импульса тока. Пистолет имеет ствол диаметром 12 сантиметров с тремя катушками, генерирующими электромагнитное поле. Питание идёт от встроенного аккумулятора.

Ранее военный эксперт из Китая предположил, что для изгнания американских военных кораблей из Южно-Китайского моря армия КНР может использовать электромагнитное оружие, в том числе низкоэнергетические лазерные устройства. Сообщается, что это оружие может временно парализовать системы управления американских кораблей без видимого конфликта. Оно не является летальным, но его использование пошлёт сильное предупреждение американской стороне.