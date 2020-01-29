Если начнётся война между США и РФ, то последняя проиграет в первые три часа, считают китайские аналитики. Однако есть способ этого избежать, отмечают они. Кремль должен усилить противоракетную оборону, создать новые модели стратегических бомбардировщиков и усовершенствовать средства нанесения ответного ядерного удара.
В Москве с подобными заявлениям не согласились. По их словам, Россия готова «уничтожить территорию противника десять раз»,
В январе 2020-го специалисты группы «Бюллетень учёных-атомщиков» оценили вероятность ядерного конфликта между США и Россией. Они подчеркнули, что ядерные арсеналы стран-лидеров обладают «экзистенциальной угрозой», а обмен ударами могут начать Индия и Пакистан.
Как писал NEWS.ru ранее, стрелку часов Судного дня переместили на 20 секунд вперёд. По мнению учёных, человечеству угрожает две главные опасности: изменение климата и ядерная война. Теперь они показывают 23:58:20. До наступления глобальной катастрофы осталось ровно 100 секунд.
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