https://static.news.ru/photo/ad6a5c30-561e-11ea-8e56-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Россия будет помогать Китаю создавать систему предупреждения о ракетном нападении, однако секреты собственной работы в этом направлении специалистам из КНР не раскроет. Об этом журналистам сообщил главный конструктор СПРН, генеральный директор МАК «Вымпел» Сергей Боев.

Он отметил, что Россия и Китай проводят совместные работы по нескольким направлениям. В первую очередь, по словам Боева, в области контроля космического пространства.

На вопрос сотрудника СМИ, не выдаст ли Россия Китаю главных тайн о работе собственной системы защиты, конструктор ответил отрицательно.

Нет, так не получится, — заявил Боев в эфире телеканала «Звезда».

Как ранее передавал NEWS.ru, система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Соединённых Штатов уступает российской по глобальности контроля, заявил главный конструктор таких систем, гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев.

Он отметил, что американская СПРН также имеет небольшой запас по времени предупреждения.