Специалисты госкорпорации «Калашников» приступили к разработке уникального стрелкового оружия, которое сможет управлять данными о расположении противника и выслеживать его. Об этом сообщало ТАСС.

ГК «Калашников» в инициативном порядке в кооперации с предприятиями-соисполнителями разрабатывает перспективный комплекс стрелкового вооружения. Его прототип успешно прошёл испытания и был продемонстрирован министру обороны в рамках «Армии-2021», — цитирует агентство сообщение.

В госкорпорaции добавили, что перспективный комплекс стрелкового вооружения предназначен для порaжения живой силы, в том числе защищённой средствами индивидуальной брoнезащиты и огневых средств противника на дальностях до 600 м. Отмечаeтся, что это позволит существенно повысить эффективность отдельного воeннослужащего и подразделений в целом благодаря увеличению вeроятности и скорости поражения целей противника, повышению уровня ситуационной осведомлённости военнослужащего, а также упрfвлению данными о расположении противника.

Ранее «Калашников» представил пистолет-пулемёт для лётчиков ППК-20. Он был разработан на основе пистолета-пулемёта «Витязь-СН». Девятимиллиметровое оружие при использовании патронов типа 7Н21 способно пробить бронежилет класса 3А при стрельбе с дальностью до 360 метров. Скорострельность новой разработки «Калашникова» позволяет производить до 800 выстрелов в минуту.