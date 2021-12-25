Из эллинга на Севмаше вывели ракетоносец «Генералиссимус Суворов»

Из эллинга на предприятии «Севмаш» в Северодвинске вывели ракетный крейсер проекта «Борей-А» «Генералиссимус Суворов», сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. В мероприятии приняли участие командование Военно-морского флота, представители органов власти и промышленности.

Сегодня, 25 декабря, на Севмаше (входит в ОСК) состоялась торжественная церемония вывода из эллинга второго серийного ракетоносца проекта «Борей-А» «Генералиссимус Суворов», — сообщили в компании.

Подводный крейсер пополнит и усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.

Как отметил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, корабли проекта «Борей-А» уже доказали свою надёжность, охраняя рубежи страны. По его словам, уже более 20 лет не было такой массовой закладки и постройки боевых кораблей в части, касающейся ракетных подводных крейсеров.

Это наш стратегический аргумент. Атомные подводные крейсера стоят на защите нашей страны. Мы ждём эти корабли. Они показали свою надёжность, — сказал он.

Ранее стало известно, что в 2022 году ВМФ получит пять новых подлодок, в том числе стратегическую подлодку «Генералиссимус Суворов», и 11 кораблей. При этом к 2030 году для ВМФ будет построено 34 корабля и подводные лодки. Из них 20 кораблей будут предназначены для дальней морской зоны.