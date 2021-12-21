Шойгу: к 2030 году для ВМФ РФ построят 34 корабля и подводные лодки

В России к 2030 году для ВМФ будет построено 34 корабля и подводные лодки. Из них 20 кораблей будут предназначены для дальней морской зоны, сообщил главы Минобороны Сергей Шойгу, передаёт ТАСС. Он добавил, что впервые в истории ВМФ РФ в ходе учений было осуществлено скрытное развертывание кораблей в удалённом районе Тихого океана.

Положительным примером их [контрактов] выполнения стало строительство до 2030 года 34 надводных кораблей и подводных лодок, 20 из которых — корабли дальней морской зоны, — сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Он добавил , что уже в 2022 году ВМФ получит пять новых подлодок, в том числе стратегическую подлодку «Генералиссимус Суворов», и 11 кораблей.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин после заседания коллегии Минобороны в режиме видео-конференц-связи примет участие в церемонии принятия в состав ВМФ атомных подлодок «Князь Олег» и «Новосибирск» проекта «Борей». Подводные ракетоносцы спроектированы в ЦКБ морской техники «Рубин» в Санкт-Петербурге.