Истребитель МиГ-31 был поднят в воздух для перехвата самолёта США

Истребитель МиГ-31бм из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота РФ был поднят в воздух для перехвата иностранного военного самолёта над Баренцевым морем.
Инцидент произошёл 13 августа. Чужой самолёт над нейтральными водами и его приближение к госгранице зафиксировали российские средства контроля воздушного пространства. Экипаж российского истребителя опознал в нём американский разведчик Р-8А «Посейдон».
После того как самолёт ВВС США отвернул от границы, МиГ-31 вернулся на базу,
Ранее NEWS.ru писал о похожем инциденте над Чёрным морем. Су-27 поднялся в воздух из-за приближения к границам России двух американских военных самолётов над нейтральными водами Чёрного моря. Рубежи РФ нарушены не были.
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