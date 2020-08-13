Истребитель МиГ-31 был поднят в воздух для перехвата самолёта США

https://static.news.ru/photo/29f6e7c0-dd77-11ea-91cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель МиГ-31бм из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота РФ был поднят в воздух для перехвата иностранного военного самолёта над Баренцевым морем.

Инцидент произошёл 13 августа. Чужой самолёт над нейтральными водами и его приближение к госгранице зафиксировали российские средства контроля воздушного пространства. Экипаж российского истребителя опознал в нём американский разведчик Р-8А «Посейдон».

После того как самолёт ВВС США отвернул от границы, МиГ-31 вернулся на базу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ. Там подчеркнули, что полёт российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее NEWS.ru писал о похожем инциденте над Чёрным морем. Су-27 поднялся в воздух из-за приближения к границам России двух американских военных самолётов над нейтральными водами Чёрного моря. Рубежи РФ нарушены не были.