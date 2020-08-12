Российский Су-27 перехватил самолёты-разведчики США над Чёрным морем

https://static.news.ru/photo/82125962-dcbe-11ea-94b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель Су-27 поднялся в воздух из-за приближения к границам РФ двух американских военных самолётов над нейтральными водами Чёрного моря. Рубежи РФ нарушены не были, передаёт Национальный центр управления обороной РФ. Су-27 относится к дежурным по противовоздушной обороне силам Южного военного округа (ЮВО).

Российский экипаж идентифицировал цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и представителя базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon Военно-морских сил США, передаёт РИА Новости.

После разворота самолётов ВВС и ВМС США от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, — говорится в сообщении.

Национальный центр управления обороной отметил, что действия Су-27 отвечали всем международными требованиям использования воздушного пространства. Подобный инцидент произошёл накануне и также над нейтральными водами Чёрного моря.

Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральной акваторией Чёрного моря засекли приближающиеся к госгранице РФ две воздушные цели. Для их перехвата в воздух подняли истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Цели были идентифицированы как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США. После их разворота от госграницы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские истребители были подняты на перехват самолёта-разведчика ВВС Норвегии Р-3С Orion над Баренцевым морем, а над Чёрным морем — разведывательных самолётов Р-8А Poseidon ВМС США, RС-135 ВВС США и беспилотного летательного аппарата MQ-9А Ripper ВВС США. Иностранные самолёты-разведчики не нарушили государственную границу России, а полёты выполнялись в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.