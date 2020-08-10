Российский Су-27 перехватил два самолёта-разведчика США над Чёрным морем

https://static.news.ru/photo/6aaab824-db0f-11ea-bf57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель Су-27 10 августа поднимался для перехвата двух самолётов-разведчиков США. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря обнаружили приближающиеся к государственной границе России две воздушные цели. Для их перехвата в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа, передаёт ТАСС.

Цели были идентифицированы как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США. После их разворота от госграницы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

В Национальном центре управления обороной уточнили, что полёт российского самолёта проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы РФ допущено не было.

Как писал NEWS.ru, ранее российские истребители были подняты на перехват самолёта-разведчика ВВС Норвегии Р-3С Orion над Баренцевым морем, а над Чёрным морем — разведывательных самолётов Р-8А Poseidon ВМС США, RС-135 ВВС США и беспилотного летательного аппарата MQ-9А Ripper ВВС США. Иностранные самолёты-разведчики не нарушили государственную границу России, а полёты выполнялись в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.