Историк объяснил, когда действительно стоит бояться войны

Войны стоит действительно опасаться, когда к линии фронта пойдут эшелоны с боеприпасами, заявил военный историк Евгений Норин Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Если же нет подготовки и эвакуации населения, не ожидается появление раненых, то боевых действий не будет.

Если вы увидите эшелоны с боеприпасами, движущиеся в сторону линии фронта, то да, надо бояться. Если вы слышите о развертывании госпиталей и всей медицинской инфраструктуры в зоне боевых действий, тоже надо бояться. А если раненых не ждут, население не эвакуируют, если нет роста накопления и расхода боеприпасов, ничего не будет, — заверил Норин.

Он добавил, что начинать боевые действия весной, в грязи никто не станет. По мнению Норина, ожидать войны можно летом или зимой. Историк также отметил, что тема вторжения России на Украину поднимается постоянно по политическим мотивам.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что российские ВС не создали ударные группировки, которые могли бы совершить силовое вторжение в Украину. Он также выразил готовность провести переговоры с российскими коллегами.

В свою очередь лидеры Великобритании и некоторых других стран НАТО договорились ввести беспрецедентный пакет санкций в отношении России, если она вторгнется на Украину. Во встрече участвовали представители Великобритании, США, Франции, Германии, Италии, Польши, Евросоюза и НАТО.