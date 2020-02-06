https://static.news.ru/photo/cf613b02-4885-11ea-8408-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Испытания новейшего самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» будут завершены в 2022 году. Дата поставки САУ на вооружение пока неизвестна. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Уралвагонзавода».

Завершение испытаний 152-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия «Коалиция-СВ» предусмотрено в 2022 году, — процитировали сообщение в ТАСС.

В пресс-службе отметили, что решение о поставке САУ на вооружение будет принимать Минобороны России.

«Коалиция-СВ» оснащена пушкой калибра 152 мм. Благодаря модернизации конструкции заряжания пушки новейшая САУ способна выдавать более десяти выстрелов в минуту. Это выше скорости стрельбы аналогичных систем.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в интернете появилось видео испытаний артустановки «Коалиция-СВ». САУ изготавливает АО «Уралтрансмаш», которое входит в состав комплекса «Уралвагонзавод».