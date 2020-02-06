Испытания новейшего самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» будут завершены в 2022 году. Дата поставки САУ на вооружение пока неизвестна. Об этом
Завершение испытаний 152-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия «Коалиция-СВ» предусмотрено в 2022 году, — процитировали сообщение в ТАСС.
В пресс-службе отметили, что решение о поставке САУ на вооружение будет принимать Минобороны России.
«Коалиция-СВ» оснащена пушкой калибра 152 мм. Благодаря модернизации конструкции заряжания пушки новейшая САУ способна выдавать более десяти выстрелов в минуту. Это выше скорости стрельбы аналогичных систем.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в интернете появилось видео испытаний артустановки «Коалиция-СВ». САУ изготавливает АО «Уралтрансмаш», которое входит в состав комплекса «Уралвагонзавод».
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