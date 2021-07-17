Иностранцы бурно отреагировали на видео с новым российским истребителем

Зарубежные пользователи YouTube оставляют восхищённые комментарии под видеороликом с новейшим российским истребителем, который опубликовал Ростех.

Боевую машину должны презентовать на авиасалоне МАКС-2021 в Жуковском. На кадрах видео видны контуры истребителя и назван разработчик боевой машины — компания «Сухой». То, как по частям госкорпорация показывает новинку накануне открытия МАКС-2021, заинтриговало пользователей, что они и отметили в комментариях.

Это было очень круто, мне понравилось, не могу дождаться завтра. Удачи, Ростех, — написал один из них.

Ещё не показанный полностью истребитель уже восхитил иностранцев: «Поздравляю вас, русские братья. Отличная работа дизайнеров, инженеров и всех, кто в ней участвует. Вы доказываете, что Россия достойна звания первоклассной державы. Привет из Греции», «Получится отлично, привет из Вьетнама».

Некоторые пользователи предположили, что у России не будет проблем с отправкой самолёта на экспорт: «Отлично, надеемся, власти Аргентины порадуют нас», «Будущий истребитель ВВС Сербии, отлично сработано, Россия!».

Ранее стало известно, что Ростех разместил в YouTube видео с новым российским истребителем. Впервые представлены контуры самолёта анфас и назван разработчик боевой машины — компания «Сухой». Также в видео показаны элементы панели приборов и механизмы управления истребителем. Ростех обещает показать первый в России лёгкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем.