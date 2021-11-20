FT: КНР запустила ракету с гиперзвукового летательного аппарата

Испытания гиперзвукового оружия, предположительно проведённые Китаем в конце июля, включали в себя запуск ракеты с планирующего летательного аппарата (глайдера). Китайские инженеры каким-то образом преодолели законы физики, поскольку запуск был осуществлён с аппарата, который двигался на гиперзвуковой скорости, сообщает Financial Times.

Издание отмечает , что в момент запуска ракеты скорость глайдера в пять раз превышала скорость звука. Наличие подобной технологической возможности прежде не демонстрировала ни одна страна. Такие данные получены Financial Times от экспертов Пентагона и лиц, имевших доступ к западным разведданным.

Ещё одной непонятной деталью испытаний остаётся сама якобы ракета класса «воздух — воздух». Объект отделился от глайдера над Южно-Китайским морем. Эксперты предполагают, что это могла быть и не ракета, а средство радиоэлектронного противодействия, предназначенное для выведения из строя элементов ПРО противника.

Ранее стало известно, что Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом, которая облетела земной шар, прежде чем поразить свою цель. Пекин продемонстрировал «передовой космический потенциал», который застал разведку США врасплох.

Пять человек, знакомых с испытаниями, заявили, что китайские военные запустили гиперзвуковую ракету, которая облетела всю планету через низкоорбитальное пространство. Правда, по данным разведки, ракета всё же не достигла цели — не долетела примерно 33 км.