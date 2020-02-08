https://static.news.ru/photo/23c0d5dc-4b4b-11ea-827a-fa163e074e61_660.jpg Фрегат «Адмирал Касатонов» Фото: MOD Russia/Global Look Press

В Баренцевом море прошёл очередной этап испытания первого серийного фрегата Северного флота «Адмирал флота Касатонов».

«Адмирал флота Касатонов» выполнил очередной этап государственных ходовых испытаний на Северном флоте, — говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.

Экипаж корабля отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы. Эти комплексы обеспечивают оборону корабля от атак высокоточного ракетного оружия.

В ведомстве отметили, что после завершения всех испытаний корабль будет принят в состав ВМФ России.

Как писал NEWS.ru, в России приостановили создание российского атомного эскадренного миноносца «Лидер». Проект оказался в аутсайдерах из-за отсутствия средств. Специалисты планируют вернуться к работам позже, чтобы не перепрыгивать от фрегатов водоизмещением 5400 тонн к эсминцам водоизмещением 19 тысяч тонн. Таким образом, в боевом составе российского флота остался единственный эсминец «Быстрый». Второй и последний однотипный корабль («Адмирал Ушаков») сейчас проходит ремонт.