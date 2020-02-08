https://static.news.ru/photo/02459eb6-4a9b-11ea-ad23-fa163e074e61_660.jpg Макет эсминца «Лидер» на выставке «Армия 2015» Фото: Artem Tkachenko/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

В России приостановили создание российского атомного эскадренного миноносца «Лидер». Проект оказался в аутсайдерах из-за отсутствия средств.

По данным Mil.Press, на создание эсминца пока не выделяют ни Северному проектно-конструкторскому бюро, ни Крыловскому государственному научному центру. Специалисты планируют вернуться к работам позже, чтобы не перепрыгивать от фрегатов водоизмещением в 5400 тонн к эсминцам водоизмещением 19 тысяч тонн.

Таким образом, в боевом составе российского флота остался единственный эсминец «Быстрый». Второй и последний однотипный корабль («Адмирал Ушаков») сейчас проходит ремонт.

Как ранее писал News.ru, российский Военно-Морской Флот может заказать ещё несколько фрегатов типа «Адмирал Горшков». Речь идёт о строительстве четырёх кораблей, предназначенных для поиска и уничтожения атомных подводных лодок, а также противовоздушной и противоракетной обороны авианосцев.