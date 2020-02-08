В России приостановили создание российского атомного эскадренного миноносца «Лидер». Проект оказался в аутсайдерах из-за отсутствия средств.
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Таким образом, в боевом составе российского флота остался единственный эсминец «Быстрый». Второй и последний однотипный корабль («Адмирал Ушаков») сейчас проходит ремонт.
Как ранее писал News.ru, российский Военно-Морской Флот может заказать ещё несколько фрегатов типа «Адмирал Горшков». Речь идёт о строительстве четырёх кораблей, предназначенных для поиска и уничтожения атомных подводных лодок, а также противовоздушной и противоракетной обороны авианосцев.
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